"Часів Яр уже взяли": Путін заявив неправду, Київ одразу відповів

Володимир Путін

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що нібито місто Часів Яр на Донеччині вже кілька днів перебуває під контролем російської армії.

Цю тезу активно тиражують прокремлівські медіа, зокрема «РИА Новости».

За словами російського президента, «усі, хто ще недавно мріяв про стратегічну поразку Росії, тепер лише прагнуть зупинити наше наступлення будь-якою ціною». Таку заяву він зробив на тлі інформаційної кампанії, яка мала б підтвердити успіхи російської армії на фронті.

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Втім, у ЦПД вже спростували цю інформацію.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що російські війська не контролюють Часів Яр. За його словами, це черговий фейк з боку Кремля, спрямований на морально-психологічний тиск.

Нагадаємо, міністерство оборони Росії заявило про нібито «звільнення» міста Часів Яр на Донеччині, однак українські військові та аналітики однозначно спростовують цю інформацію. У Києві наголошують: подібні заяви — це черговий елемент російської інформаційної війни та спроба маніпуляції громадською думкою.

У повідомленні російського відомства йшлося, що так зване «Південне угруповання» нібито захопило Часів Яр у межах «ДНР». Втім, жодних доказів чи підтверджень російська сторона не надала.

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Речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов заявив, що ситуація в місті залишається незмінною протягом останніх місяців. За його словами, заяви Кремля є фейком, метою якого є поширення інформації навіть у вигляді спростувань.

Це підтверджують і останні аналітичні дані OSINT-проєкту DeepState. Згідно з оновленнями станом на 30 липня, лише частина східних та північних околиць Часового Яру перебуває під тимчасовим контролем окупантів. Натомість центр міста, західні райони та більшість населеного пункту залишаються під контролем Сил оборони України.