"Частина самооборони": Берлін закликає дозволити Україні бити по РФ західною зброєю

Зокрема, німецький політик згадує Харків, який сильно потерпає від обстрілів.

Голова комітету німецького Бундестагу у справах Європи Антон Хофрайтер виступив із пропозицією не перешкоджати Україні атакувати територію РФ західною зброєю.

Про це заявив політик в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke Media Group, повідомляє Spiegel.

"Йдеться про захист українського населення. Тому ми не повинні перешкоджати Україні використовувати зброю, яку вона отримала, для захисту від російських винищувачів у російському повітряному просторі", - наголошує очільник Комітету у європейських справах Бундестагу.

Він зауважив, що міжнародне право дозволяє державі, яка зазнала нападу, атакувати військові об'єкти, що розташовані на території країни-агресорки.

"Це частина самооборони. Адже російська армія бомбардує українське місто Харків, яке має мільйонне населення, вдень і вночі зі своєї території, в тому числі і керованими бомбами, які влучають всього за 40 секунд", - заявив Антон Хофрайтер.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії. З його слів, правила використання наданого озброєння слід пом'якшити.

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