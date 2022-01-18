Частина сенаторів, які приїхали до України, блокували санкції проти "Північного потоку-2"

Демократи кажуть, що голосували "проти" задля збереження стосунків із Німеччиною.

Напередодні до України прибула делегація з сенаторами США. Серед них були як республіканці (Роберт Портман, Кевін Крамер та Роджер Вікер), так і демократи (Джин Шахін, Кріс Мерфі, Емі Клобушар та Річард Блюменталь). Частина з них кілька днів тому не підтримала пакет санкцій проти "Півніного потоку-2".

Як свідчать дані голосування в Сенаті, за законопроект проголосували 55, проти – 44, але для ухвалення документу потрібно 60 голосів. Зокрема серед тих, хто виступив проти, були всі сенатори від демократів, які приїхали з візитом до України. Республіканці тоді підтримали проект свого соратника Теда Круза.

Загалом позиції щодо санкції за "Північний потік-2" серед делегації розділилися так:

Джин Шахін - проти

Роберт Портман – за

Кріс Мерфі - проти

Емі Клобушар - проти

Річард Блюменталь - проти

Кевін Крамер - за

Роджер Вікер - за

Сенаторка від Демократичної партії Джин Шахін вже у Києві заявила журналістам, що "не на часі запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2", аби не роз'єднувати Німеччину і США та інших союзників у Європі".

"Справедливо сказати, що Конгрес виступає проти газопроводу "Північний потік-2". Ми розглядаємо його як довготермінову енергетичну загрозу для Європи. Проте, зараз пріоритет – відправити важливе повідомлення Володимиру Путіну і Росії, і треба триматися якомога ближче з нашими союзниками, коли ми надсилатимемо узгоджене повідомлення", – сказала Шахін.

Емі Клобучар додала, що адміністрація президента США Джо Байдена в межах власних повноважень вивчає, які може застосувати обмежувальні заходи проти РФ, і, зокрема, аналізуються усі сектори російської економіки, які можуть потрапити під санкції. Водночас, сенатор сказала, що санкції будуть найбільш ефективними тоді, якщо будуть ухвалюватися у співпраці з союзниками.

Законопроєкт передбачав запровадження санкцій щодо організацій, відповідальних за проєктування, будівництво та експлуатацію газопроводу, а також щодо низки їхніх працівників протягом 15 днів після його ухвалення.

Нагадаємо, до України 17 січня прибула двопартійна делегація конгресу США. Візит американських дипломатів, за словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, зміцнює стратегічне партнерство Україна-США та сприяє стримуванню подальшої агресії РФ.

Сенатори, зокрема, зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським, міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським та міністром оборони Олексієм Резніковим.