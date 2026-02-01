Частковий шатдаун у США: фінансування зависло у Палаті представників

Конгрес / © Associated Press

Реклама

У Сполучених Штатах зростає ймовірність часткового шатдауну, після того, як пакет законодавчих актів про фінансування федерального уряду, який уже пройшов голосування в Сенаті, не отримав необхідної підтримки в Палаті представників.

Про це повідомляє The Hill.

Пакет витрат має забезпечити кошти для роботи уряду до кінця фінансового року, але його просування заблоковане в нижній палаті Конгресу через суперечки всередині Республіканської партії. Частина законодавців вимагає змін, особливо у частині фінансування Департаменту внутрішньої безпеки.

Реклама

Представники Палати представників наполягають на тому, щоб пакет повернувся з поправками, перш ніж вони готові його підтримати. Без голосування в нижній палаті документи не можуть бути остаточно ухвалені, що створює ризик для фінансування федеральних структур.

ЗМІ зазначає, що частина федеральних установ вже починає працювати в обмеженому режимі через закінчення терміну попереднього фінансування. Водночас законодавці мають обмежений час, щоб знайти компроміс і ухвалити пакет до того, як призупинення роботи державних служб стане масштабнішим.

Політичні суперечки включають різні підходи до імміграційної політики, зокрема щодо діяльності федеральних агентств, що займаються питаннями національної безпеки. Ці розбіжності посилюють напругу всередині Конгресу і гальмують погодження фінансового пакета.

Голосування у Палаті представників очікується після повернення законодавців із перерви. Якщо документ отримає підтримку, тимчасові перебої в роботі уряду можуть закінчитися без серйозних наслідків. Якщо ж ні — частина федеральних служб буде вимушена працювати у штаті обмежених можливостей довше.

Реклама

Нагадаємо, що наприкінці минулого року Трамп підписав закон про завершення найдовшого шатдауну в історії США.

Це дозволяє повністю відновити роботу державних інституцій після рекордно тривалого шатдауну.