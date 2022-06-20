"Часто критикуємо, але сьогодні зробили хорошу роботу": Зеленський подякував нардепам за Стамбульську конвенцію

"Часто критикуємо, але сьогодні зробили хорошу роботу": Зеленський подякував нардепам за Стамбульську конвенцію

Також президент подякував депутатам, які підтримали важливий екологічний документ - закон "Про управління відходами" та Антикорупційну стратегію.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня доводить, що вже є частиною об'єднаного європейського ціннісного простору.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні у ніч проти 21 червня.

"Крок за кроком ідемо надважливим тижнем і щодня робимо все, щоб ні в кого не було сумнівів, що Україна заслуговує на кандидатство. Щодня доводимо, що ми вже є частиною об'єднаного європейського ціннісного простору", - зазначив він.

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Президент подякував народним депутатам, які 20 червня ухвалили низку важливих рішень, зокрема - ратифікували "Стамбульську конвенцію".

"Зараз депутати вже розійшлися з Верховної Ради, але ми тут. Спеціально, щоб подякувати їм сьогодні. Часто ми їх дуже сильно критикуємо. Але сьогодні вони зробили хорошу роботу.

Я вдячний усім народним депутатам, які підтримали нашу євроінтеграцію. Хочу відзначити голосування за Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. Цю конвенцію частіше називають Стамбульською. Її в Україні довго не ухвалювали. Але її основний зміст - захищати від насильства та різних форм дискримінації", - сказав глава держави.

Також президент подякував депутатам, які підтримали важливий екологічний документ - закон "Про управління відходами" та Антикорупційну стратегію.

За його словами, за закон "Про управління відходами" боролися три роки і його ухвалювання декілька разів зривалося через спротив олігархічних груп.

"Сподіваюся, що Верховна Рада й надалі працюватиме з таким же вагомим результатом", - підсумував він.