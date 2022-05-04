"Часто випадають з вікон": повірена у справах США вважає, що російські еліти бояться "мстивого" Путіна

"Часто випадають з вікон": повірена у справах США вважає, що російські еліти бояться "мстивого" Путіна

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін висловила думку, що російські олігархи не брешуть, коли стверджують, що жодним чином не можуть вплинути на президента Володимира Путіна. Представники так званих російських еліт зараз можуть відчувати страх.

На думку Квін, великий російський бізнес не має "ані особливої хоробрості, ані суттєвого прагнення відстоювати правильні речі".

Про це тимчасова повірена у справах США в Україні розповіла в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Очевидно, що президент Путін дуже мстивий. Коли люди виступають проти нього, то часто виявляється так, що вони випадають із вікон або їх труять нервово-паралітичними речовинами. Я думаю, що відбувається певне залякування. А ще – що ці хлопці, звичайно, люблять свої гроші, і не хочуть їх втратити", – розповіла Квін.

Попри те, що в російських олігархів немає "ані особливої хоробрості, ані істотного прагнення відстоювати правильні речі", ймовірно, вони не брешуть, стверджуючи, що позбавлені впливу на Путіна, вважає дипломатка.

"Я припускаю, що деякі з них можуть мати більший вплив, ніж інші. І, звичайно ж, я вважаю, що всі, хто відстоює свободу, верховенство права і не потурає тортурам та незаконній анексії території, мають виступати проти Путіна. А якщо вони так не роблять, то доводиться зробити висновок, що вони дбають насамперед про свої особисті інтереси", – розповіла тимчасова повірена у справах США в Україні.

Нагадаємо, у квітні колишній топменеджер компанії "Новатек" Сергій Протосеня, його дружина та донька булизнайдені мертвими в Іспанії. Поліція перевіряє, чи не було це замаскованим вбивством, скоєним третіми особами.

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