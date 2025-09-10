Частина плану навчань: Зеленський дав несподіване пояснення атаки російських дронів на Польщу

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Атака російських дронів на Польщу, яка відбулася в ніч проти 10 вересня, може бути частиною спільних військових навчань Росії та Білорусі, які розпочинаються цими днями.

Таку думку висловив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

За його словами, рух російських дронів у напрямку кордону з Польщею, який почали фіксувати від першої години ночі, був цілеспрямованим, а не випадковістю чи помилкою.

Реклама

«Росіяни задіяли для заходу в польський повітряний простір і нашу територію, і територію Білорусі. Майже два десятки дронів зайшли в Польщу, і з боку України вони завели, схоже, менш ніж половину від загальної кількості», — зазначив Зеленський.

Український президент наголосив, що росіяни випробовують «межі можливого».

«Реакцію випробовують. Фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть і чого поки що не можуть. На території Білорусі почалися спільні з росіянами навчання, і це може бути частиною, так би мовити, плану навчань», — натякнув він.

Володимир Зеленський додав, що Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією російським дронам, яких згодом може бути не десятки, а сотні.

Реклама

«Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими… Україна пропонує скоординовано, продумано, спільно захищати повітряний простір. Ми представили партнерам, як це зробити. Деталі зрозумілі, як не дати розширюватися війні та як зупинити російські кроки на ескалацію», — зазначив український лідер.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня під час масованої повітряної атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли російські безпілотники.

Згодом в оперативному командуванні збройних сил Польщі повідомили про знищення кількох повітряних цілей винищувачами F-16 та F-35.

Як повідомлялося раніше, на території республіки Білорусь З 12 по 16 вересня відбудуться спільні військові навчання Білорусі та Росії «Захід-2025».

Реклама

Військовий експерт, директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло припустив, що під час цих навчань можуть траплятися провокації, подібні до інциденту, коли російський безпілотник «Гербера» залетів на територію Литви.