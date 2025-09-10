- Дата публікації
Частина плану навчань: Зеленський дав несподіване пояснення атаки російських дронів на Польщу
Український президент вважає, що військово-політичне керівництво держави-агресорки фіксує, як діють збройні сили країн НАТО, та випробовує «межі можливого».
Атака російських дронів на Польщу, яка відбулася в ніч проти 10 вересня, може бути частиною спільних військових навчань Росії та Білорусі, які розпочинаються цими днями.
Таку думку висловив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.
За його словами, рух російських дронів у напрямку кордону з Польщею, який почали фіксувати від першої години ночі, був цілеспрямованим, а не випадковістю чи помилкою.
«Росіяни задіяли для заходу в польський повітряний простір і нашу територію, і територію Білорусі. Майже два десятки дронів зайшли в Польщу, і з боку України вони завели, схоже, менш ніж половину від загальної кількості», — зазначив Зеленський.
Український президент наголосив, що росіяни випробовують «межі можливого».
«Реакцію випробовують. Фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть і чого поки що не можуть. На території Білорусі почалися спільні з росіянами навчання, і це може бути частиною, так би мовити, плану навчань», — натякнув він.
Володимир Зеленський додав, що Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією російським дронам, яких згодом може бути не десятки, а сотні.
«Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими… Україна пропонує скоординовано, продумано, спільно захищати повітряний простір. Ми представили партнерам, як це зробити. Деталі зрозумілі, як не дати розширюватися війні та як зупинити російські кроки на ескалацію», — зазначив український лідер.
Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня під час масованої повітряної атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли російські безпілотники.
Згодом в оперативному командуванні збройних сил Польщі повідомили про знищення кількох повітряних цілей винищувачами F-16 та F-35.
Як повідомлялося раніше, на території республіки Білорусь З 12 по 16 вересня відбудуться спільні військові навчання Білорусі та Росії «Захід-2025».
Військовий експерт, директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло припустив, що під час цих навчань можуть траплятися провокації, подібні до інциденту, коли російський безпілотник «Гербера» залетів на територію Литви.