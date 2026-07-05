«Частий характер контактів»: у Путіна розповіли, про що ведуть переговори зі США

Пєсков натякнув, яку гру Москва веде з американськими посередниками / © Associated Press

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Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков цинічно запевнив, що РФ відкрита до мирних переговорів щодо війни в Україні.

Його заяву передають російські пропагандистські ЗМІ.

«Зрозуміло, ми зберігаємо свою відкритість до мирних переговорів, і для нас було б краще досягти всіх наших цілей за допомогою мирних дипломатичних переговорів», — сказав Пєсков.

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Також він звинуватив Євросоюз, що нібито Європа хоче «обрушити ці перспективи».

«І в цьому плані ми сподіваємось на продовження зусиль щодо надання послуг доброї волі з боку американських посередників», — зазначив він.

Пєсков додав, що контакти Москви зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та підприємцем, зятем президента США Джаредом Кушнером мають досить частий характер.

«Контакти дійсно по наявних каналах мають досить частий характер. Вони зараз зайняті. Стануть вільнішими — їх завжди будуть раді бачити в Москві», — сказав він.

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При цьому Пєсков уточнив, що повідомлення західних ЗМІ про нібито щоденні контакти між США та Росією є перебільшенням.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков озвучив фантазії про «перемоги» на фронті і запевнив, що війна триватиме до досягнення «визначених цілей».

Наприкінці травня президент України Володимир Зеленський заявив, що представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть приїхати до Києва вже найближчим часом. За словами глави держави, українська сторона розраховує на їхній візит приблизно через два тижні. Проте візиту досі так і не було.

Днями Зеленський визнав, що конкретних новин щодо візиту американської делегації до Києва немає.

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