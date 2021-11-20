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"Часу залишається мало": Розвідка США попередила союзників про можливий напад РФ на Україну — NYT

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"Часу залишається мало": Розвідка США попередила союзників про можливий напад РФ на Україну — NYT

Getty Images

Американські розвідники вважають, що для Путін не блефує.

Американська розвідка попередила європейських союзників, що "залишилося не багато часу, аби запобігти вторгненню Росії до України".

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс відвідала Брюссель, де розповіла послам НАТО про американські розвіддані щодо можливого військового вторгнення Росії в Україну.

За словами американських чиновників, Росія ще не вирішила, що вона має намір робити з військами, які вона зібрала поблизу України, але нарощування країни сприймається серйозно, і Сполучені Штати не вважають, що це блеф.

"Американська та британська розвідка дедалі впевнені, що президент Росії Володимир Путін розглядає військові дії, аби взяти під контроль більшу частину України або дестабілізувати країну настільки, щоб привести до влади більш промосковський уряд", - йдеться в публікації.

Співробітники американської розвідки повідомили союзникам, що Путін розчарований мирним процесом, започаткованим Францією та Німеччиною в 2014 році після того, як Росія анексувала український Крим і розпочала бойові дії на Донбасі.

Деякі колишні чиновники кажуть, що Путін, можливо, має намір забезпечити наземний шлях між Східною Україною та Кримом. А американські аналітики вважають, що він розглядає наступні місяці як найбільш сприятливий час для дій. Водночас американські посадовці хочуть створити план дій для США і Європи на випадок, якщо Росія вдасться до воєнної агресії проти України.

Нагадаємо, що Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною майже 100 тисяч військовослужбовців, про що минулого тижня заявив президент Володимир Зеленський. 

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