Чеченська Республіка Ічкерія запропонувала Україні своїх добровольців у війні з Росією (відео)

Чеченська Республіка Ічкерія запропонувала Україні своїх добровольців у війні з Росією (відео)

Голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія закордоном Ахмед Закаєв запропонував президентові України Володимирові Зеленському підписати угоду про військову співпрацю між двома сторонами, завдяки якій чеченські добровольці з Європи та самої України воюватимуть із Росією.

Про це Закаєв сказав під час свого відеозвернення в Бельгії після засідання там державного комітету деокупації Чеченської Республіки Ічкерія.

Він наголосив, що в Європі проживають більше 300 тисяч чеченців.

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"Головним питанням нашого засідання було надання допомоги братньому українському народу у війни проти російського агресора. Хочу відзначити, що 90% членів державного комітету деокупації ЧРІ мають багаторічний досвід війни проти Росії. Вони повідомили, що на місцях у різних країнах Європи до нас звертаються чеченці, що проживають у Європі, і які хочуть йти воювати за свободу українського народу", ­– заявив Закаєв.

"У зв’язку з цим я звертаюся до верховного головнокомандувача України, президента Зеленського. Підтримуючи український братній народ у боротьбі за незалежність і рішуче засуджуючи віроломний напад Росії на Україну, державний комітет деокупації ЧРІ ухвалив таке рішення: комітет готовий приступити до формування добровольчих загонів із числа громадян ЧРІ для відправлення до України", – сказав голова уряду ЧРІ.

Він пояснив, що задля цього уряд ЧРІ повинен підписати угоду з Україною про воєнну співпрацю. Це необхідна процедура, щоб чеченські добровольці були захищені Женевською конвенцією.

"Ми будемо раді зробити свій вклад у справедливій війні українського народу", –­ наголосив Закаєв.

Він також повідомив, що готовий прибути до будь-якої точки України для вирішення цього питання.