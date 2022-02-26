Чеченська Республіка Ічкерія запропонувала Україні своїх добровольців у війні з Росією (відео)

Голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія закордоном Ахмед Закаєв запропонував президентові України Володимирові Зеленському підписати угоду про військову співпрацю між двома сторонами, завдяки якій чеченські добровольці з Європи та самої України воюватимуть із Росією.
Про це Закаєв сказав під час свого відеозвернення в Бельгії після засідання там державного комітету деокупації Чеченської Республіки Ічкерія.
Він наголосив, що в Європі проживають більше 300 тисяч чеченців.
"Головним питанням нашого засідання було надання допомоги братньому українському народу у війни проти російського агресора. Хочу відзначити, що 90% членів державного комітету деокупації ЧРІ мають багаторічний досвід війни проти Росії. Вони повідомили, що на місцях у різних країнах Європи до нас звертаються чеченці, що проживають у Європі, і які хочуть йти воювати за свободу українського народу", – заявив Закаєв.
"У зв’язку з цим я звертаюся до верховного головнокомандувача України, президента Зеленського. Підтримуючи український братній народ у боротьбі за незалежність і рішуче засуджуючи віроломний напад Росії на Україну, державний комітет деокупації ЧРІ ухвалив таке рішення: комітет готовий приступити до формування добровольчих загонів із числа громадян ЧРІ для відправлення до України", – сказав голова уряду ЧРІ.
Він пояснив, що задля цього уряд ЧРІ повинен підписати угоду з Україною про воєнну співпрацю. Це необхідна процедура, щоб чеченські добровольці були захищені Женевською конвенцією.
"Ми будемо раді зробити свій вклад у справедливій війні українського народу", – наголосив Закаєв.
Він також повідомив, що готовий прибути до будь-якої точки України для вирішення цього питання.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи у великих містах України.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 6:00 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 120 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 536;
- літаки - 14;
- гелікоптери — 8;
- особового складу — 3000.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.