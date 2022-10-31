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Чехія підтримає вступ України в НАТО: Зеленський розповів перші деталі спільної декларації

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Чехія підтримає вступ України в НАТО: Зеленський розповів перші деталі спільної декларації

Фото: Офіс президента України

Українська влада розпочинає роботу щодо підписання таких декларацій з усіма членами НАТО.

Президент Володимир Зеленський підписав із прем’єром Чехії Петром Фіалою спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.

Подробиці документу глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні ввечері, 31 жовтня.

Прем'єра Чехії Зеленський назвав одним із найбільших друзів України.

"Чехія зараз головує в Раді Європейського Союзу, і ось так Росія ставиться до європейських структур: під час візиту чеського представника – 55 крилатих ракет. Утім, хоч би що там думали в Москві, Україна дбає про себе і робить своє", – зазначив президент України.

За його словами, у спеціальній декларації щодо євроатлантичної інтеграції Чехія підтвердила, що підтримає членство України в НАТО. Декларація також містить конкретні напрямки нашої співпраці для імплементації стандартів Альянсу в Україні.

Зеленський додав, що українська влада розпочинає роботу з підписання таких декларацій з усіма членами НАТО.

Підтримка Чехії

Нагадаємо, що 31 жовтня прем‘єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала разом із делегацією уряду Чехії перебуває з робочим візитом в Україні. Разом з Денисом Шмигалем він підписав три меморандуми про співпрацю.

Також за підсумками зустрічі з Петром Фіалою Шмигаль повідомив про додаткову військову допомогу від Чехії.

Раніше Чехія запланувала передати Україні новий пакет військової допомоги загальною вартістю 22 мільйони крон (близько 880 тис доларів).

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