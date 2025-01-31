Чехія назвала важливу умову для переговорів України з РФ

Агресорка Російська Федерація повинна прийняти українського лідера Володимира Зеленського як президента суверенної нації. Це повинно бути однією з умов можливих переговорів між Києвом і Москваю

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє цитує n-tv.

"Ми повинні змусити Путіна прийняти Зеленського для переговорів і як президента суверенної нації. Це має бути однією з наших умов для переговорів. Путін, його міністр закордонних справ Сергій Лавров і деякі пропагандисти кажуть, що вони не хочуть вести переговори з Україною. Вони розмовляють з канцлером Німеччини Олафом Шольцем або американським президентом, але не з українцями", - заявив міністр.

З його слів, у Кремлі бажають, щоб Захід повірив у те, що українська влада нібито не здатна вести переговори, у зв'язку з чим важливо не потрапити в цю пастку.

Нагадаємо, верховна комісарка ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас Кая Каллас зробили заяву про роль президента США Дональда Трампа у тискові на РФ. Вона наголосила, що очільник Білого дому займає жорсткішу позицію щодо Путіна.

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