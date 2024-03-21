Чехія оголосила Росію головною загрозою безпеці країни

Палата громад Чехії назвала нинішній російський режим найбільшою загрозою безпеці Чеської Республіки.

Про це повідомляють "Чеські новини".

"Нинішній терористичний режим у Росії з його експансіонізмом і спробами поширити свою сферу впливу на Україну та інші країни Європи, що супроводжуються військовими злочинами, становить найбільшу загрозу безпеці Чехії", - йдеться в резолюції, ухваленій наприкінці позачергової сесії щодо загроз безпеці.

Коаліційну пропозицію ухвалили в результаті голосування 84 депутатів виключно з коаліційного табору. До слова, для ухвалення було потрібно щонайменше 72 голоси.

"Чеські інтереси - це незалежна, демократична і вільна Україна, міцно закріплена в міжнародних структурах", - ідеться в документі.

Зазначається, що інтересах Чеської Республіки важливо, аби війна російського диктатора Володимира Путіна не увінчалася успіхом, а "Україна захистила себе і відновила свою територіальну цілісність у межах своїх міжнародно визнаних кордонів, і щоб російський режим був ефективно стриманий від подальшої агресії проти Європи".

Саме тому, вважають у Палаті представників,необхідно продовжувати надавати допомогу Україні. Натомість "припинення постачання військових матеріалів призведе до завоювання і спустошення України російським терористичним режимом і заохотить цей режим до подальших випадів проти європейських держав".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський заявив, що Прага передає Києву 300 тисяч снарядів. Вони забезпечать життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту. Перші поставки мають початися до червня.

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