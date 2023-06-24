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Чехія відреагувала на заколот у Росії: "Відпустка в Криму наближається"

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Чехія відреагувала на заколот у Росії: "Відпустка в Криму наближається"

Голова МЗС Чехії висловив сподівання, що відпустка в Криму наближається. / Фото: Associated Press

На допис чеського дипломата відреагували в українському МЗС.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відреагував на бунт очільника "Вагнера" Євгена Пригожина в Росії та висловився про "літню відпустку в Криму".

Реакці Ліпавського з'явилася у його Telegram.

На тлі новин про ситуацію на території країни-агресорки Росії очільник чеського МЗС опублікував допис про "реальну перспективу відпустки" на півострові.

"Бачу, що моя літня відпустка у Криму наближається", - написав він, додавши емодзі - український прапор.

Він також поширив допис-відповідь заступника очільника МЗС Євгена Перебийноса, який розповів про одне з улюблених місць у Криму - пляж Яспис під Севастополем. Ліпавський подякував за пораду.

Нагадаємо, в ніч проти 24 червня найманці ПВК "Вагнер" під керівництвом олігарха Євгена Пригожина перетнули державний кордон Росії. Бойовики увійшли до Ростова, а потім - до Воронежа. Олігарх заявив про похід на Москву. Онлайн-трансляція подій - у матеріалі ТСН.ua.

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Дата публікації
Перегляди
4632
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