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Чехія вважає агресорку Росію "прямою військовою загрозою"

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Чехія вважає агресорку Росію "прямою військовою загрозою"

Прага вважає, що Росія несе пряму військову загрозу. / Фото: unsplash.com

Загроза також існує для східних союзників НАТО.

У Чехії вважають, що країна-агресорка Росія несе пряму військову загрозу. Офіційна Прага запровадила нову стратегію безпеки.

Про це пише The Guardian з посиланням на очільника департаменту безпеки Міністерства закордонних справ Чехії Мартіна Повейсила.

Коментуючи нову стратегію безпеки, схвалену урядом Чехії, він сказав, що ці такі дії спрямовані на підвищення обізнаності громадян про ситуацію з безпекою. За словами політика, Росія є загрозою для Чехії та східних союзників НАТО на тлі війни, яка вже понад рік триває в Україні.

"Неможливо виключити пряму військову загрозу (з боку Росії - Ред.) в осяжному майбутньому", - наголосив Повейсил.

Крім того, представник чеського МЗС попередив громадян про загрози кібератак. Зокрема, у сферах науки та досліджень.

"Ми бачимо, як сфери, які донедавна сприймалися як вільні від аспектів безпеки, поступово беруть до уваги безпеку", - пояснив політик.

Нагадаємо, тим часом австрійський канцлер Карл Негаммер заявив, що Австрія виступає проти надання гарантій безпеки для України на рівні Європейського союзу після закінчення війни. З його слів, такої ж думки дотримуються Ірландія, Кіпр та Мальта.

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Дата публікації
Перегляди
241
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