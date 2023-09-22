Чехія застерегла Польщу і Україну від підвищення напруженості: "Ми всі програємо"

Очільниця Міноборони Чехії Яна Чернохова застерегла Україну та Польщу від підвищення напруженості у відносинах. Вона закликала попросити вибачення одне в одного, бо інакше "ми всі програємо".

Про це Чернохова заявила у Twitter.

Чернохова назвала Польщу своєю другою батьківщиною, а тому їй добре знайомий менталітет поляків.

"Горді, бойові та сміливі люди, які нікому не дозволяють на себе кричати та наказувати. Це постулат, підтверджений історією. Заява президента України на адресу Польщі, даруйте, дуже невдала. І, що ще гірше, у вівторок Україна також подала скаргу до СОТ на Польщу, Словаччину та Угорщину через зерно", - наголосила міністерка.

За словами Чернохової, Варшава та Белград перебувають у фіналі виборів, а тому їхнім громадянам буде важко пояснити, "що протягом півтора року вони дійсно інтенсивно допомагали країні, яка подає скаргу до СОТ проти їхньої країни, а при цьому президент публічно лає їх у ООН".

Міністерка зазначила, що сторонам "треба відкинути гординю, сісти за стіл переговорів, вибачитися, перепросити, перевести дух і рухатися далі".

"Це має статися найближчим часом. І я прошу усі сторони зробити це. Якщо цього не станеться, ми всі програємо", - висловилася Чернохова.

Нагадаємо, гостра публічна суперечка між Україною та Польщею щодо імпорту зерна, яка днями переросла в справжній конфлікт, триває вже майже пів року. Чи є шанс на примирення з Польщею та чому справа не лише в зерні - читайте у нашому матеріалі.

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