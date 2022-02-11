Чехія збирається підписати двосторонню декларацію про європейську перспективу України

У Чехії переконані: якщо Україна не зупиниться у проведенні реформ, то її вступ до ЄС перетвориться на "просту документальну формальність".

Україна та Чехія збираються підписати декларацію, яка передбачає підтримку України щодо вступу до ЄС з боку чеського уряду.

Про це в інтерв’ю Європейській правді повідомив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський.

"Зараз ми ведемо переговори про це (підписання декларації - Ред.) з Україною. І я дуже оптимістичний щодо результатів цих переговорів", — зазначив Ліпавський.

За його словами, якщо Україна не зупиниться у проведенні реформ, то її вступ до ЄС перетвориться на "просту документальну формальність".

Ліпавський також пояснив, у яких саме напрямках слід найбільш наполегливо рухатися Україні.

"Нескінченна історія для України – питання верховенства права, реформа судочинства, антикорупція. Це непросте завдання, так, але ми будемо повторювати це знову і знову. Щойно у вас буде така система, що компанії з ЄС відчуватимуть свою роботу в Україні безпечною – ви побачите вибухове зростання української економіки", - наголосив міністр зкордонного відоствтва Чехії.

Слід зазначити, що декларацію про європейську перспективу України вже підписали Польща, країни Балтії, Словаччина, Хорватія та Словенія.

Нагадаємо, раніше Чехія на тлі загрози можливого вторгнення Росії передала Збройним силам України військову допомогу. Зокрема, йдеться про артилерійські боєприпаси, які спрямовані на зміцнення обороноздатності України, а також медичну допомогу.

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