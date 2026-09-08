«Чекаю довідок від СБУ та НАБУ»: Зеленський заінтригував кандидатами на посла у США

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі є кандидатури на посаду посла України у США. Водночас перед ухваленням рішення він хоче отримати детальну інформацію про претендентів від СБУ та НАБУ.

Про це Зеленський сказав під час розмови із журналістами.

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За словами президента, призначення посла у Вашингтоні є критично важливим, зокрема на тлі переговорного процесу та необхідності забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot.

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«Тут дуже важливо не помилитися. І тому є кандидатури, не буду поки що говорити, що це за кандидати, але мені передусім потрібно отримати детальну довідку, і не тільки від СБУ, а також від НАБУ», — зазначив Зеленський.

Президент додав, що очікує на додаткову інформацію, після чого буде ухвалено рішення щодо кандидатури.

Зеленський провів низку кадрових зустрічей

Глава держави також розповів, що попередній день повністю присвятив кадровим питанням. Зокрема, він зустрічався з очільником СБУ Олександром Покладом, начальником ГУР МО Олегом Іващенком та керівником Офісу президента Кирилом Будановим.

Після цього Зеленський провів зустрічі з керівниками НАБУ і САП, а також із генеральним прокурором України.

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«В мене була достатньо довга зустріч з генпрокурором. Він написав відповідну заяву, і подання буде направлено до Верховної Ради України», — повідомив президент.

Відставка та підозри Стефанішиній — останні новини

Нагадаємо, 3 серпня Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посолки України в США. Втім, сама колишня дипломатка зазначила, що начебто пішла з посади за власним бажанням.

Згодом НАБУ та САП оголосили Стефанішиній нову підозру, звинувативши її в незаконному збагаченні. Запобіжний захід для неї обирав Вищий антикорупційний суд, а адвокати експосолки просили зробити засідання закритим.

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