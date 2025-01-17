"Чекав на одного лідера, а приїхав інший": Зеленський зустрівся зі словацькими опозиціонерами

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 17 січня, зустрівся у Києві з делегацією опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" на чолі з її лідером Михалом Шимечкою.

Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Пʼятниця. Чекав на одного лідера Словаччини – приїхав інший. Хороша була зустріч зі словацькими парламентарями. Дуже конкретно й конструктивно поговорили. Цей діалог має зміцнювати наші народи – Україну та Словаччину, а не Москву. Я радий, що ми можемо знайти порозуміння зі словацькою стороною та дати належні відповіді на питання у сфері енергетичної безпеки й геополітичної визначеності", – зазначив Зеленський.

Водночас президент акцентував, що Україна відкрита до серйозного діалогу зі Словаччиною, зокрема щодо енергетичної безпеки та пошуку практичних рішень і шляхів енергопостачання.

"Ми готові допомогти словацькому народу в питанні енергетичної стабільності та безпеки. Для нас дуже важливо почути сигнал від словацького народу, що ви також будете підтримувати українців на нашому шляху до ЄС і НАТО. Це для нас ключове питання через війну, через гарантії безпеки, які дуже важливі для нас", – зазначив глава держави.

У пресрелізі з приводу зустрічі зі словацькою делегацією, що був опублікований на сайті президента України, підкреслюється, що у війні, розв’язаній РФ, українці боронять майбутнє не лише своєї держави, а й усієї Європи. Тому зараз вкрай важливо тиснути на агресора всіма можливими способами, щоб домогтися встановлення справедливого й тривалого миру.

Своєю чергою Михал Шимечка подякував Силам оборони та народові України "за сміливість у захисті своєї батьківщини та всієї Європи".

"Дуже багато людей у Словаччині цінують це надзвичайно сильно. Вони моляться за Україну – безпечну, суверенну, яка живе в мирі та входить до Європейського Союзу", – сказав він.

Нагадаємо, після суперечки між Фіцо та Зеленським з приводу припинення Україною транзиту російського газу до Словаччини, словацький прем'єр надумав примиритись з українським президентом і запропонував зустрітись. У відповідь Зеленський запросив Фіцо до Києва "у п'ятницю". Але таке неформальне запрошення у дописі в соцмережі Х чомусь не задовольнило прем'єр-міністра Словаччини. Згодом віцеспікер парламенту Словаччини у коментарі російським ЗМІ повідомив, що Фіцо не поїде до Києва. Але за кілька днів сам прем'єр заявив, що зустріч з українським президентом все ж таки має відбутись "найближчими днями", втім дата та місце наразі в процесі узгодження.

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