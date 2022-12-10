Чекає доля Муссоліні або Хрущова: публіцист розповів, що може пришвидшити крах режиму Путіна

Російського президента-диктатора Володимира Путіна усуне від влади його ж оточення, коли побачать, що він уже остаточно програє війну. Близьке коло "фюрера" незадоволене тим, що зараз відбувається.

Про це розповів російський соціолог та публіцист Ігор Ейдман в інтерв'ю Главреду.

За словами соціолога, великі чиновники хотіли б жити так, як жили до 24 лютого 2022 року.

"Жили вони, м'яко кажучи, непогано, а тепер вони в повному стресі і не знають, що буде далі. А якщо вони побачать, що Путін остаточно облажався і програє цю війну, то вони його усунуть", - висловився він.

Ейдман каже, що на кремлівського диктатора може чекати доля італійського диктатора Беніто Муссоліні або секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова. Їх скинули близькі соратники.

"Таких прикладів в історії було багато. Наприклад, коли італійці почали програвати війну, а американці висадилися на Сицилії, Муссоліні скинула власна фашистська рада – найближчі соратники, включаючи власного зятя. Або як Хрущова зняли його найближчі соратники. Так що все це можливо. Ймовірно, що все закінчиться саме цим", - розповів Ейдман.

Публіцист вважає, що пришвидшити крах режиму диктатора Путіна можуть Збройні сили України, якщо взимку підуть в успішний контрнасуа

"Якщо Україна проводитиме його так, що російські війська будуть змушені тікати, принаймні, до лінії розмежування до 24 лютого, то це призвело б до падіння режиму", - Ігор зазначає Ейдман.

Нагадаємо, російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський вважає, що керівництво Росії налаштовується на затяжну війну, але Україна може перемогти у три способи.

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