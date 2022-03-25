"Чекаємо, коли Росія попросить НАТО закрити небо над Чорнобаївкою": Єрмак закликав світ до посилення санкцій

"Чекаємо, коли Росія попросить НАТО закрити небо над Чорнобаївкою": Єрмак закликав світ до посилення санкцій

Він також сказав, що ЄС має виконати план дій з 10 пунктів, якщо хоче справді припинити війну.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак закликав світ не зупинятися у санкційному тиску на Росію, щоб у неї ставало дедалі менше резервів продовжувати війну.

Про це Єрмак сказав 25 березня під час онлайн-зустрічі з представниками американського аналітичного центру Atlantic Council за модерації колишнього посла США в Україні Джона Гербста.

"Пару слів про нові санкції. У цьому процесі головне – не зупинятись. Що швидше світ скоротить економічний потенціал Росії, то менше в неї буде резервів для продовження цієї кривавої війни. Санкції будуть посилюватись", – наголосив голова ОП.

Він нагадав, що Польща разом зі Словенією та Чехією підготували план дій з 10 пунктів, "які ЄС має виконати, якщо він дійсно хоче припинити війну. Аж до припинення видачі віз для всіх громадян РФ, повного відключення системи SWIFT та повна блокада транспортного сполучення".

"Українці повністю підтримують виконання цього плану. Закликаємо ЄС запровадити ці санкції", – наголосив Єрмак.

Він також повідомив, що Міністерство інфраструктури України скерувало офіційне звернення до Європейської комісії із закликом повністю заблокувати транспортне сполучення з Росією та Білоруссю.

За офіційною заявою Білого дому, США та ЄС домовились про постачання додаткових 15-ти млрд куб.скрапленого газу. Це дозволить зменшити залежність європейського ринку від російських постачальників.

Швейцарія заморозила російські активи на суму понад 6 млрд дол.

"Японія заморозила активи 25-ти посадових осіб Росії. Також Японія запровадила заборону на експорт для 81-ї організації РФ і заборону на експорт предметів розкоші до Росії. Країна висхідного сонця продовжує занурювати Росію в непролазну темряву", ­– сказав Єрмак.

Він також відзначив важливість того, що Німеччина відкинула вимогу РФ платити за російський газ у рублях.

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"Так само вже говорять та мають діяти інші країни Європи. Трюк Путіна заради зміцнення рубля не повинен спрацювати. Окрім цього, потрібне нафтове ембарго якомога скоріше", – додав голова президентського офісу.

"Розпродаж розпочався. Російські олігархи масово продають свої літаки. Що ж, у олігархів – безполітна зона і закрите небо настали раніше. Ми чекаємо, коли Росія попросить НАТО закрити небо над Чорнобаївкою", – сказав Єрмак.

Нагадаємо, керівник ОП також закликав західних партнерів офіційно визнати визнати Росію державою-терористом.