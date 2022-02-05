"Чекаємо на наступну "пташку": до Києва прибуде восьмий літак з американською військовою допомогою

"Чекаємо на наступну "пташку": до Києва прибуде восьмий літак з американською військовою допомогою

Зброя від українських партнерів уже на полігоні.

Україна незабаром очікує на прибуття восьмого літака з американською військовою допомогою.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Зброя від наших партнерів уже на полігоні. А поки що чекаємо на наступну "пташку", — написав він у Twitter.

USA-Boryspil-Military polygon

Weapons from our partners are already on the shooting range

Meanwhile, we are waiting for the next bird @ArmedForcesUkr @DeptofDefense @SecDef pic.twitter.com/p70sEhdsLn — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 4, 2022

Також Резніков опублікував відео навчань на Яворівській військовій базі, де ЗСУ тренувалися використовувати гранатомети M141 Bunker Defeat Munition або SMAW-D.

Нагадаємо:

США передали Держприкордонслужбі України 40 позашляховиків для патрулювання у важкодоступних прикордонних районах. Зокрема, їх можуть використовувати на кордоні з Білоруссю. Ця техніка є частиною пакету невідкладної військової допомоги у розмірі $20 млн.

Своєю чергою посол Естонії в Україні Каімо Кууск заявив, що вони роздумують над додатковою військовою допомогою Україні через зростання кількості Збройних сил РФ біля наших кордонів.

Крім того, Україна направила до Німеччини офіційне прохання про надання зброї зі списком всього необхідного.

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