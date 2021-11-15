Чекаємо на відповідь Парижа і Берліна - реакція МЗС на указ Путіна про "російські" товари з ОРДЛО

Чекаємо на відповідь Парижа і Берліна - реакція МЗС на указ Путіна про "російські" товари з ОРДЛО

За словами міністра закордонних справ, цей указ суперечить Мінським домовленостям.

Україна очікує на засудження з боку Заходу на указ президента Росії Володимира Путіна, згідно з яким товари з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей (ОРДЛО) прирівнються до "російських".

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу в Брюсселі.

Також читайте Макрон у розмові з Путіним заявив про готовність Франції захищати територіальну цілісність України

За словами очільника МЗС, цей указ "суперечить Мінським домовленостям". Відповідно до нього, якщо зараз не вжити заходів, в майбутньому варто очікувати об'єднання економіки РФ та "ДНР" та "ЛНР".

"Я повідомив німецького та французького колег про указ президента Путіна, який вийшов буквально сьогодні і, по суті, говорить про подальшу економічну інтеграцію окремих районів Донецької та Луганської областей – тимчасово окупованих територій України - з економікою Російської Федерації. Ми чекаємо на засудження цього указу, тому що він явно суперечить літері та духу Мінських домовленостей", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада, Путін підписав указ, яким офіційно дозволив продати товари з ОРДЛО в Росії.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання