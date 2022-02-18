"Чекаєте?": Трамп написав перше повідомлення у своїй соцмережі

Про те, що буде створено TRUTH Social, Трамп оголосив наприкінці жовтня 2021 року.

Експрезидент США Дональд Трамп опублікував перше повідомлення у розробленій із власної ініціативи соціальній мережі TRUTH Social.

Про це у п'ятницю, 18 лютого, повідомив його син – Дональд Трамп-молодший.

"Чекаєте?! Незабаром ваш улюблений президент зустрінеться з вами", – процитував він батькові слова у Twitter.

Дональд Трамп / Associated Press

Нагадаємо:

Майбутню соцмережу американського експрезидента Дональда Трампа TRUTH Social, запуск якої він офіційно анонсував 20 жовтня 2021 року, було зламано вже за кілька годин після анонсу її запуску. Зловмисники заявили, що цей злом був частиною їхньої "війни в Інтернеті проти ненависті", а також "способом розважитися".

А у березні Дональд Трамп і його дружина Меланія запустили власний сайт. Платформа була відносно невеликою на момент запуску і містила інформацію щодо підсумків діяльності Трампа в Білому домі.

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