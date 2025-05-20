Чехія допоможе Україні у підготовці пілотів літаків F-16: деталі

Прапор Чехії

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У вівторок, 20 травня, Україна та Чехія обговорили низку важливих питань щодо безпеки, євроінтеграції та відновлення нашої держави. Зокрема, домовилися про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів літаків F-16.

Про це повідомив український премʼєр Денис Шмигаль.

Співпраця України та Чехії 2025

Цього року від Чехії очікується надходження 400 тисяч снарядів різного калібру. Щобільше, сума річної допомоги Україні з боку Чехії збільшена до понад 43 млн доларів.

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«Ми підтвердили важливість подальшого збільшення військової, фінансової, економічної та гуманітарної допомоги Україні. Будемо зміцнювати інтеграцію української та чеської оборонних індустрій», — зазначив Шмигаль.

Чеська сторона всіляко сприятиме євроінтеграції України. Це, зокрема, консультативна допомога під час передвступних переговорів.

«Домовилися з паном Прем’єр-міністром активізувати двосторонню торгівлю, співпрацю в енергетиці, аграрному секторі, транспорті, медицині та відбудові. Ці та інші пункти зафіксовані в нашій спільній заяві», — сказав премʼєр.

Він подякував за чеський патронат над Дніпровщиною, в межах якого відновлюються лікарні, постачається енергетичне обладнання та системи очищення питної води. І окремо вдячні Уряду Чехії за модернізацію шести лікарень у Києві, Кривому Розі, Дніпрі, Львові, Луцьку та Рівному.

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“Впевнений, що Україна та Чехія й надалі разом успішно відповідатимуть на численні безпекові, економічні, інтеграційні виклики. Разом зробимо усе можливе, щоб майбутнє було мирним і стабільним для українського й чеського народів”, — завершив Шмигаль.

Нагадаємо, від початку року Чехія доправила до України пів мільйона боєприпасів. Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

«Сподіваюсь, що ми і надалі так ефективно постачатимемо снаряди великого калібру», — зазначив він.

Він також додав, що Чехія виступала посередником під час постачання 2 тисяч одиниць важкої техніки.

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«Ми готові поглибити наш вклад у навчання українських військових. Ми домовилися, що разом з партнерами з „коаліції охочих“ будемо займатися навчанням українських пілотів. Навчання проходитиме на базах в Чеській Республіці. Україна вчить пілотів винищувачів на чеських моделях, які постачаються до України. Успішно триває і артилерійська ініціатива, яка Україні допомагає в обороні. Нам вдається забезпечувати постачання так, як ми це запланували», — додав прем’єр.