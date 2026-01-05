Чехія готує рішення щодо допомоги Україні: що заявив прем’єр Бабіш

Андрей Бабіш / © Reuters

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш під час візиту до Парижа планує ознайомитися з конкретними напрацюваннями «коаліції охочих».

Про це голова чеського уряду заявив під час брифінгу, повідомляє кореспондент «Укрінформу».

За словами прем’єра, засідання, яке відбудеться 6 січня, стане для нього першою можливістю особисто оцінити діяльність об’єднання.

«Я завтра вперше їду до Парижа на засідання „коаліції охочих“, і мені цікаво, що там обговорюватиметься, як це відбуватиметься і чи обговорюватиметься щось конкретне… Я радий узяти в цьому участь, щоб скласти власне враження., з’ясувати, що ж насправді зробила „коаліція охочих“ від моменту свого створення., щоб дізнатися, що буде далі», — зазначив він.

Окремо Бабіш наголосив на незмінності стратегічного курсу країни, запевнивши, що Прага залишається вірною своїм зобов’язанням перед партнерами.

«Звісно, у нас немає жодних змін у зовнішній політиці. У нас є чіткі союзники і немає жодної дискусії про те, що щось могло б змінитися», — підкреслив він.

Водночас питання участі Чехії в закупівлі боєприпасів для України залишається на етапі обговорення. Бабіш повідомив, що остаточне рішення щодо «чеської ініціативи» буде ухвалене після засідання Ради національної безпеки. Бабіш пояснив, що прагне отримати вичерпну інформацію, щоб запобігти спекуляціям на оборонних замовленнях.

«Ініціатива боєприпасів — це один із пунктів, який ми там обговоримо. Нам ще потрібно з’ясувати певну інформацію, і йдеться про те, щоб … у ситуації війни ніхто не обкрадав українців на цінах на боєприпаси і щоб хтось на цьому непомірно не збагачувався», — пояснив прем’єр-міністр.

Також очільник чеського уряду прокоментував внутрішню дискусію з партнерами по коаліції, зокрема щодо розбіжностей із партією «Свобода та пряма демократія». Він підкреслив, що право фінального рішення залишається за ним. За його словами, коли він сформує остаточну позицію щодо боєприпасів і закупівлі винищувачів F-35, то запропонує її на розгляд коаліційній раді.

«Тоді ми або погодимося, або не погодимося», — підсумував Бабіш.

Нагадаємо, раніше Зеленський зазначав, що 6 січня відбудеться зустріч на рівні лідерів європейських країн — учасників «коаліції охочих».

Премʼєр-міністр Чехії Андрей Бабіш зробив низку заяв щодо подальшої підтримки України. Політик наголосив, що Прага хоча й підтримує Київ, проте більше не готова надавати фінансові гарантії та виділяти кошти з власного бюджету.

До слова, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив з жорстким застереженням щодо майбутнього Європейського Союзу.