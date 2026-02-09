ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
2 хв

Черчилль чи Тетчер: яким українці бачать сьомого президента України

Українці уявляють сьомого президента не як конкретну людину, а як поєднання досвіду, раціональності та здатності діяти в умовах кризи.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного виданням «Політарена» спільно з компанією Active Group.

Згідно з опитуванням, 50,5% респондентів віддають перевагу досвідченому політику, тоді як 31,9% схиляються до новатора зі свіжими ідеями. Ще 17,7% не визначилися.

Більшість українців вважають, що майбутній президент має бути добре освіченим — таку позицію підтримали 54,7% опитаних. Водночас 34,4% орієнтуються на образ практика, для якого формальна освіта не є вирішальною.

У питанні досвіду помітний акцент на зовнішньому вимірі. 47,7% українців вважають, що сьомий президент повинен мати міжнародний досвід і зв’язки, тоді як 36,8% надають перевагу локальному управлінському бекграунду.

Щодо стилю управління, суспільство очікує раціональності й адаптивності. 45,1% підтримують зміну позиції залежно від обставин, а 65% вважають допустимими компроміси заради результату. При цьому 55,8% схиляються до зважених рішень після консультацій, а не до швидких і жорстких дій.

Питання репутації залишається принциповим: 61,1% респондентів переконані, що президент має бути людиною без скандалів. Лише 30,6% готові підтримати результативного лідера навіть за наявності репутаційних звинувачень.

Водночас українці не мають чіткого запиту на військовий бекграунд президента. 43,4% надають перевагу цивільному лідеру, тоді як 31,1% вважають військовий досвід бажаним.

З ким українці порівнюють майбутнього президента

Відповідаючи на питання про світових лідерів, з якими асоціюється образ ідеального сьомого президента, українці найчастіше називали Вінстона Черчилля (26,7%) та Маргарет Тетчер (25,4%) — як символи управління державою в умовах глибокої кризи.

Також згадували Голду Меїр (15,3%), Рональда Рейгана (13,6%), Лі Куан Ю (13,1%), Франкліна Рузвельта (9,2%) та Шарля де Голля (7,9%). Водночас 21,4% опитаних не змогли визначитися з відповіддю, а 16,9%заявили, що жоден зі світових лідерів не відповідає їхньому ідеалу.

Соціологи зазначають, що суспільство перебуває у стані пошуку: запит на нового лідера сформований, але він не персоналізований. Лише 19,9% українців можуть назвати конкретного політика, який відповідає їхньому уявленню про ідеального сьомого президента.

Методологія

Дослідження проведене 7 лютого 2026 року за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology. Опитано 1000 респондентів віком від 18 років, вибірка репрезентативна за віком, статтю та регіонами України. Теоретична похибка — не більше 3,1%.

Дата публікації
Кількість переглядів
161
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie