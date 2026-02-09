Черчилль чи Тетчер: яким українці бачать сьомого президента України

Реклама

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного виданням «Політарена» спільно з компанією Active Group.

Згідно з опитуванням, 50,5% респондентів віддають перевагу досвідченому політику, тоді як 31,9% схиляються до новатора зі свіжими ідеями. Ще 17,7% не визначилися.

Більшість українців вважають, що майбутній президент має бути добре освіченим — таку позицію підтримали 54,7% опитаних. Водночас 34,4% орієнтуються на образ практика, для якого формальна освіта не є вирішальною.

У питанні досвіду помітний акцент на зовнішньому вимірі. 47,7% українців вважають, що сьомий президент повинен мати міжнародний досвід і зв’язки, тоді як 36,8% надають перевагу локальному управлінському бекграунду.

Щодо стилю управління, суспільство очікує раціональності й адаптивності. 45,1% підтримують зміну позиції залежно від обставин, а 65% вважають допустимими компроміси заради результату. При цьому 55,8% схиляються до зважених рішень після консультацій, а не до швидких і жорстких дій.

Питання репутації залишається принциповим: 61,1% респондентів переконані, що президент має бути людиною без скандалів. Лише 30,6% готові підтримати результативного лідера навіть за наявності репутаційних звинувачень.

Водночас українці не мають чіткого запиту на військовий бекграунд президента. 43,4% надають перевагу цивільному лідеру, тоді як 31,1% вважають військовий досвід бажаним.

З ким українці порівнюють майбутнього президента

Відповідаючи на питання про світових лідерів, з якими асоціюється образ ідеального сьомого президента, українці найчастіше називали Вінстона Черчилля (26,7%) та Маргарет Тетчер (25,4%) — як символи управління державою в умовах глибокої кризи.

Також згадували Голду Меїр (15,3%), Рональда Рейгана (13,6%), Лі Куан Ю (13,1%), Франкліна Рузвельта (9,2%) та Шарля де Голля (7,9%). Водночас 21,4% опитаних не змогли визначитися з відповіддю, а 16,9%заявили, що жоден зі світових лідерів не відповідає їхньому ідеалу.

Соціологи зазначають, що суспільство перебуває у стані пошуку: запит на нового лідера сформований, але він не персоналізований. Лише 19,9% українців можуть назвати конкретного політика, який відповідає їхньому уявленню про ідеального сьомого президента.

Методологія

Дослідження проведене 7 лютого 2026 року за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology. Опитано 1000 респондентів віком від 18 років, вибірка репрезентативна за віком, статтю та регіонами України. Теоретична похибка — не більше 3,1%.