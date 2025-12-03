ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
1 хв

Через 4 роки війна повернеться: Ющенко пояснив, чому Росію «миром не зупинити»

Ющенко вважає, що мир із РФ обернеться новою війною через 5 років.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Віктор Ющенко

Віктор Ющенко / © ТСН

Російських окупантів ніколи не можна зупинити миром, бо, навіть якщо його укласти, війна знову розпочнеться через 4-5 років.

Таку думку висловив третій президент України Віктор Ющенко, передають Новини.LIVE.

«Ми ж зараз шукаємо ключі, як нам перемогти. Так що для цього треба? Рідкоземельні метали, запаси урани, поклади золота? Що потрібно? Всього-на-всього — дух, національний дух», — вважає Ющенко.

На його думку, якщо цим духом володітимуть десятки мільйонів українці, ми ніколи не програємо цю війну.

«Ніколи. Ми завжди виграємо її, бо ми володіємо тим духом, якого в к*****в (росіян — Ред.) немає. Вони йдуть, як наймити. А ми розуміємо, за що ми боремося. А по-друге, вибачте, чи мир вам пропонують, чи не мир вам пропонують: майте на увазі, у вас один спосіб тільки зняти цю проблему, російську війну, з порядку денного ꟷ виграти», — переконаний Ющенко.

Він попередив, що Росія може знову розпочати війну проти України через 4-5 років, якщо не здолати перемогти ворога сьогодні.

«Все решта ꟷ це бруд, який через чотири-п’ять років передається як проблема нашим дітям, нашим онукам. Бо ніколи к****а (росіянина — Ред.) не зупинити миром», — підсумував третій президент.

Раніше Віктор Ющенко розніс «мирний план» і закликав США бути відповідальними.

Дата публікації
Кількість переглядів
66
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie