Через 4 роки війна повернеться: Ющенко пояснив, чому Росію «миром не зупинити»

Віктор Ющенко / © ТСН

Російських окупантів ніколи не можна зупинити миром, бо, навіть якщо його укласти, війна знову розпочнеться через 4-5 років.

Таку думку висловив третій президент України Віктор Ющенко, передають Новини.LIVE.

«Ми ж зараз шукаємо ключі, як нам перемогти. Так що для цього треба? Рідкоземельні метали, запаси урани, поклади золота? Що потрібно? Всього-на-всього — дух, національний дух», — вважає Ющенко.

На його думку, якщо цим духом володітимуть десятки мільйонів українці, ми ніколи не програємо цю війну.

«Ніколи. Ми завжди виграємо її, бо ми володіємо тим духом, якого в к*****в (росіян — Ред.) немає. Вони йдуть, як наймити. А ми розуміємо, за що ми боремося. А по-друге, вибачте, чи мир вам пропонують, чи не мир вам пропонують: майте на увазі, у вас один спосіб тільки зняти цю проблему, російську війну, з порядку денного ꟷ виграти», — переконаний Ющенко.

Він попередив, що Росія може знову розпочати війну проти України через 4-5 років, якщо не здолати перемогти ворога сьогодні.

«Все решта ꟷ це бруд, який через чотири-п’ять років передається як проблема нашим дітям, нашим онукам. Бо ніколи к****а (росіянина — Ред.) не зупинити миром», — підсумував третій президент.

