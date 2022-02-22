Через дії Росії Україна вимагає скликати засідання Радбезу ООН

Відповідне звернення вже передано в Радбез ООН.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що у зв’язку з діями Росії держава вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН.

Про це міністр написав у вівторок, 22 лютого.

"Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із протиправними діями Російської Федерації. Відповідне звернення вже передано в Радбез", ­– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Водночас жителі окупованого Донецька вже почали повідомляти про входження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки у північно-західному напрямку, до лінії зіткнення.

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