Президент Росії Володимир Путін 17 червня був змушений перенести свій виступ на Петербурзькому міжнародному економічному форумі через масовані ddos-атаки на системи форуму.
За словами речника російського диктатора Дмитра Пєскова, ddos-атаки на Інтернет-ресурси та систему акредитації ПМЕФ розпочалися ще 16 червня.
Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.
"Президент вирішив перенести свій виступ на годину. Він відбудеться не о другій годині, а о третій годині. За цей час буде вжито всіх заходів для усунення наслідків цих кібератак. Головне – буде забезпечена можливість для всіх, хто має бути присутнім на пленарці, бути там", – розповів Пєсков.
Він додав, що в ніч проти 17 червня систему "тримали", але вже вдень хакери змогли вивести з ладу "базу учасників форуму, систему акредитації, систему допуску по бейджам".
Речник очільника Кремля пояснив, що "виникла затримка з отриманням бейджів, з підтвердженням проходу на основну планерку", і зараз фахівці працюють над тим, щоб вирішити цю проблему.
Нагадаємо, опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив про щоденне зростання ймовірності заколоту в країні та особистої небезпеки для Путіна.
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