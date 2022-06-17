Через хакерські атаки Путін змушений перенести виступ на економічному форумі

Президент Росії Володимир Путін 17 червня був змушений перенести свій виступ на Петербурзькому міжнародному економічному форумі через масовані ddos-атаки на системи форуму.

За словами речника російського диктатора Дмитра Пєскова, ddos-атаки на Інтернет-ресурси та систему акредитації ПМЕФ розпочалися ще 16 червня.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Президент вирішив перенести свій виступ на годину. Він відбудеться не о другій годині, а о третій годині. За цей час буде вжито всіх заходів для усунення наслідків цих кібератак. Головне – буде забезпечена можливість для всіх, хто має бути присутнім на пленарці, бути там", – розповів Пєсков.

Він додав, що в ніч проти 17 червня систему "тримали", але вже вдень хакери змогли вивести з ладу "базу учасників форуму, систему акредитації, систему допуску по бейджам".

Речник очільника Кремля пояснив, що "виникла затримка з отриманням бейджів, з підтвердженням проходу на основну планерку", і зараз фахівці працюють над тим, щоб вирішити цю проблему.

Нагадаємо, опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив про щоденне зростання ймовірності заколоту в країні та особистої небезпеки для Путіна.

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