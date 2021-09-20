Через конфлікт з підводними човнами для Австралії Джонсон раптово заявив про любов до Франції

Через конфлікт з підводними човнами для Австралії Джонсон раптово заявив про любов до Франції

"Наша любов до Франції невикорінна", — заявив Джонсон.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон раптово заявив, що його країна любить Францію і прагне налагодити відносини з нею після скандалу в зв'язку з операцією AUKUS і розірвання контракту на постачання французьких підводних човнів Австралії.

Про це інформує Bloomberg.

"Ми дуже, дуже пишаємося нашими відносинами з Францією. Наша любов до Франції невикорінна", — сказав Джонсон журналістам.

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Він нагадав, що Великобританія і Франція співпрацюють у військовій сфері в Малі і в прибалтійських державах.

Як повідомлялося, в Парижі оголосили про відкликання для консультацій своїх послів із США та Австралії на тлі відмови Канберри від контракту з Францією на будівництво підводних човнів на користь партнерства з США.

Австралія, Великобританія і США 15 вересня оголосили про створення нового партнерства в сфері безпеки — AUKUS. В рамках угоди Австралія, зокрема, планує за допомогою американських технологій побудувати як мінімум вісім атомних підводних човнів, перші з яких введені в дію в 2036 році, а також переоснастити свої збройні сили американськими крилатими ракетами. Тому Австралія розірвала найбільший у своїй історії оборонний контракт з Францією, де це рішення вже назвали "ударом в спину".

Також посольство Китаю в Вашингтоні відреагувало на рішення про створення альянсу. За словами представника китайського посольства Китаю в Вашингтоні Лю Пенью, якого цитує Reuters, цим країнам слід позбутися "менталітету холодної війни і ідеологічних забобонів".

Відзначимо, в останні роки Пекін звинувачують в підвищенні напруженості на спірних територіях, таких як Південнокитайське море.

Додамо, що, за інформацією ЗМІ, США, Великобританія і Австралія погодили деталі військового альянсу без участі Франції.

Зауважимо, що ситуацію, викликана відмовою Австралії від закупівлі французьких підводних човнів, обговорять в найближчі дні президентом Франції Емманюель Макрон і його американський колега Джо Байден.

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