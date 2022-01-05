Через масові протести МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Казахстану

Через масові протести МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Казахстану

Заворушення в країні не вщухають кілька днів.

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від поїздок до Казахстану у зв'язку із запровадженням надзвичайного стану від 5 по 19 січня через масові протести, що почалися через зростання цін на газ.

Про це повідомила пресслужба відомства у середу, 5 січня.

"У зв'язку із запровадженням з 5 січня по 19 січня 2022 року надзвичайного стану в Алмати, Алматинській та Мангістауській областях рекомендуємо утриматися від прибуття в Казахстан, а громадянам, які перебувають на території Казахстану, утриматися від відвідування місць масового скупчення людей на період надзвичайного стану в країні ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

В Казахстані почалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із правоохоронцями , під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли.

У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися , під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв записав нове звернення до народу, в якому пообіцяв "діяти жорстко", Крім цього, він заявив, що вступає на посаду голови Ради Безпеки. Раніше очільником Радбезу був експрезидент Нурсултан Назарбаєв, який очолював країну від 1991-го до 2019 року.

в якому пообіцяв "діяти жорстко", Крім цього, він заявив, що вступає на посаду голови Ради Безпеки. Раніше очільником Радбезу був експрезидент Нурсултан Назарбаєв, який очолював країну від 1991-го до 2019 року. Також він повідомив про перші жертви внаслідок масових протестів, які триваюють у країні декілька днів. За попередньою інформацією, жертвами стали правоохоронці.

У Казахстані люди мітингують через підняття цін на газ | Новини світу

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