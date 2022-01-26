Через нарощування військ РФ біля України Італія посилить східний фланг НАТО

Гуеріні зауважив, що ніхто не зацікавлений в ескалації ситуації, тож пріоритетом залишається конструктивний діалог.

Італія готова більш активно долучитись до врегулювання ситуації, яка виникла у зв’язку із загостренням на українсько-російському кордоні.

Про це у середу, 26 січня, заявив міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні, повідомляють у посольстві України в Італії.

"З огляду на останні події НАТО вирішило посилити свій східний фланг, і Італія братиме у цьому процесі активну роль", - сказав він.

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Гуеріні зазначив, що сучасними італійськими літаками посилено авіаційну базу НАТО в Румунії, яка розташована майже на кордоні з Україною. Крім того, на випадок загострення ситуації на російсько-українському кордоні командування НАТО підготувало спеціальний план за участю італійських військовослужбовців, і якщо найближчим часом криза не завершиться, Італія готова направити відповідні додаткові сили у Східноєвропейський регіон.

Водночас Гуеріні зауважив, що ніхто не зацікавлений в ескалації ситуації, тож пріоритетом залишається конструктивний діалог.

"Наголошую, що будь-яка агресія проти України матиме серйозні наслідки", - підкреслив міністр.

Нагадаємо:

Сполучені Штати планують посилення Східного флангу НАТО. Ідеться про висадку у східних країнах Альянсу від однієї до 5 тисяч військових, а також кораблів і суден. Про це із посиланням на власні джерела пишуть видання CNN та NYT. Ці сили можуть бути використані як для захисту партнерів, так і для можливої евакуації американських громадян. Саме це на вихідних у Кемп-Девіді президент Джо Байден обговорював зі своїм безпековим блоком. На цій зустрічі, як повідомляє NBC, міністр оборони США Ллойд Остін запропонував й інші заходи щодо стримування Росії від нападу на Україну. Йдеться про польоти бойової авіації над Україною та американські кораблі у Чорному морі.

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