Через "негідну поведінку" нардепа Киву позбавили права на нагородну зброю

За словами очільна відомства, такого права позбавлять усіх, хто порушуватиме закон.

Міністерство внутрішніх справ позбавило право на нагородну зброю одіозного народного депутата від партії “Опозиційна платформа — За життя” Іллю Киву через "негідну поведінку".

Про це повідомив очільник МВС Денис Монастирський.

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Сьогодні, 16 листопада, міністр внутрішніх справ підписав наказ, яким позбавив права народного депутата Іллю Киву на нагородну зброю, яку йому видали 2015 року.

Підставою для такого рішення Монастирського стала "негідна повіденка і дії, які дискредитують сам факт його нагороджнення від імені української держави. Перед закон усі рівні, народні депутати - не виняток".

Також він додав, що такого права позбавлять усіх, хто порушуватиме закон, використовуватиме зброю для провокацій чи розпалюватиме ненависть.

Нагадаємо, у народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви проводилися обшуки. Як пояснили у ДБР, з обшуки до народного депутата прийшли через стрілянину з автомата. Раніше у день смерті Степана Бандери, Кива записав відео, на якому він, з автоматом в руках, заявляє, що є лідером “антифашистського руху”, після чого позаду спалахує салют, а сам нардеп стріляє вгору з автоматичної зброї.

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і курйозів, в які потрапляв нардеп за час роботи Ради 9-го скликання. Також Ілля Кива став кандидатом наук із державного управління і склав кваліфікаційний іспит на право займатися адвокатською діяльністю.

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