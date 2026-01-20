Через ожеледицю в Києві депутат міської ради Кузьменко зламав хребет

Євген Кузьменко / © Facebook

Через ожеледицю в столиці, зламав хребет депутат Київської міської ради, представник фракції «Слуга народу» Євген Кузьменко.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

«Щиро дякую міським службам та керуючим компаніям. Зима прийшла неочікувано. Перелом хребта, на 4 місяці випав щонайменше. Соромно за нашу з вами роботу. Місто щасливих людей» — написав він.

Кузьменко представляє в Київраді Оболонський район та обіймає посаду першого заступника голови постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 19 січня виник конфлікт між мером міста Віталієм Кличком та начальником Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченком через проблеми з ожеледицею на вулицях міста. Кличко зазначив, що не може самостійно карати керівників районів, оскільки їхні посади призначає президент.

У відповідь Ткаченко наголосив, що очищення доріг і тротуарів здійснюють підприємства «Київавтодор», які не підпорядковані головам районних державних адміністрацій, а контролюються Департаментом транспортної інфраструктури КМДА.