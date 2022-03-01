Через підвищення ціни наслідків агресії Росії в Україні Захід готовий ухвалити додаткові санкції проти РФ

Заява з'явилася після відеоконференції, на якій взяли участь керівники Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, Польщі, Румунії, США, Японії, а також представники ЄС та НАТО.
Європа та її союзники готові ухвалити додаткові санкції проти РФ.
Про це заявив телеканал BFMTV із посиланням на Єлисейський палац.
"Приймуть інші санкції, це пріоритет", — цитує канал французьку президентську канцелярію.
Це може статися найближчими днями у зв'язку з "невідкладністю підвищення ціни" наслідків агресії Росії в Україні для Москви, заявляють у Єлисейському палаці, де вважають, що вже ухвалені санкції виявилися ефективнішими, ніж могла очікувати російська сторона.
ЗМІ зазначає, що ця заява з'явилася після відеоконференції, на якій взяли участь керівники Франції, Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, Польщі, Румунії, США, Японії, а також представники ЄС та НАТО.
Раніше Рада ЄС затвердила чергові індивідуальні санкції щодо 26 росіян, серед яких високопосадовці, воєначальники, найбільші бізнесмени, політики та представники ЗМІ.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:
- літаки — 29
- вертольоти — 29
- танки – 191
- бойові броньовані машини — 816
- гармати — 74
- ЗРК "Бук" — 1
- "Гради" — 21
- автомобільна техніка — 291
- цистерни – 60
- БпЛА ОТР2 — 3
- кораблі та катери — 2
- Особовий склад орієнтовно – 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна і дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" і запроваджують санкції.
Як розпочиналася війна Росії проти України:
- Рано вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" із "захисту" Донбасу.
- Відразу ж лунали вибухи у великих містах України — Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріл українських міст і сіл триває.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України запроваджується військовий стан.
- Протягом 24 лютого внаслідок російських обстрілів загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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