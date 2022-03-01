Через підвищення ціни наслідків агресії Росії в Україні Захід готовий ухвалити додаткові санкції проти РФ

Через підвищення ціни наслідків агресії Росії в Україні Захід готовий ухвалити додаткові санкції проти РФ

Заява з'явилася після відеоконференції, на якій взяли участь керівники Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, Польщі, Румунії, США, Японії, а також представники ЄС та НАТО.

Європа та її союзники готові ухвалити додаткові санкції проти РФ.

Про це заявив телеканал BFMTV із посиланням на Єлисейський палац.

"Приймуть інші санкції, це пріоритет", — цитує канал французьку президентську канцелярію.

Це може статися найближчими днями у зв'язку з "невідкладністю підвищення ціни" наслідків агресії Росії в Україні для Москви, заявляють у Єлисейському палаці, де вважають, що вже ухвалені санкції виявилися ефективнішими, ніж могла очікувати російська сторона.

ЗМІ зазначає, що ця заява з'явилася після відеоконференції, на якій взяли участь керівники Франції, Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, Польщі, Румунії, США, Японії, а також представники ЄС та НАТО.

Раніше Рада ЄС затвердила чергові індивідуальні санкції щодо 26 росіян, серед яких високопосадовці, воєначальники, найбільші бізнесмени, політики та представники ЗМІ.