Через "Північний потік-2" у Сенаті блокують призначення в Держдеп: 13 кандидатів у невизначеному стані

Через "Північний потік-2" у Сенаті блокують призначення в Держдеп: 13 кандидатів у невизначеному стані

При цьому в більшості випадків кандидати займуть посади, не пов'язані з політикою США щодо трубопроводу.

Сенатор Тед Круз блокує всіх кандидатів на важливі дипломатичні посади, щоб чинити тиск на адміністрацію президента Джо Байдена через російський газопровід "Північний потік-2".

Про це в суботу, 3 липня, повідомляє NBC News.

Зазначається, що тринадцять кандидатів, затверджених Комітетом з міжнародних відносин Сенату, знаходяться в невизначеному стані, оскільки Круз затримує повне твердження Сенатом, щоб змусити адміністрацію скасувати свою відмову від санкцій щодо компанії, яка контролює будівництво трубопроводу.

При цьому в більшості випадків кандидати займуть посади, не пов'язані з політикою США щодо трубопроводу, яким природний газ буде транспортуватися з Росії до Німеччини.

Серед заблокованих - Бретт Холмгрен, що очікує затвердження в ролі помічника держсекретаря з розвідки, і Деніел Крітенбрінк, призначений на посаду помічника секретаря, який курирує справи Східної Азії і Тихого океану.

Крім того, два заступника міністра - одні з найбільш високопоставлених посад у департаменті - також не затверджені, в тому числі один, який курирує права людини і демократію.

Також відкладається вибір президента Джо Байдена на посаду помічника секретаря з міжнародних справ про наркотики і правоохоронних органах. Тед Круз блокує і кандидатів на посади послів у шести африканських країнах, включаючи Сомалі, Алжир і ДР Конго.

Як повідомлялося, США і Німеччина вивчають можливості зміцнення енергетичного сектора України на тлі завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, що США офіційно відмовилися поховати "Північний потік-2" на дні Балтійського моря. Так, адміністрація Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу Nord Stream 2. AG та його гендиректора Маттіаса Варніга "відповідно до національних інтересів".

ТСН.ua розбирався, навіщо Байден називає Путіна "вбивцею", а потім вирішує не санкціонувати "Північний потік-2", і до чого в разі найгіршого сценарію готуватися Україні. Читайте про це за посиланням. Новини світу: американські сенатори спробують відновити санкції проти російського проєкту "Північний потік-2"

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