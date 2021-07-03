Через "Північний потік-2" у Сенаті блокують призначення в Держдеп: 13 кандидатів у невизначеному стані

При цьому в більшості випадків кандидати займуть посади, не пов'язані з політикою США щодо трубопроводу.
Сенатор Тед Круз блокує всіх кандидатів на важливі дипломатичні посади, щоб чинити тиск на адміністрацію президента Джо Байдена через російський газопровід "Північний потік-2".
Про це в суботу, 3 липня, повідомляє NBC News.
Зазначається, що тринадцять кандидатів, затверджених Комітетом з міжнародних відносин Сенату, знаходяться в невизначеному стані, оскільки Круз затримує повне твердження Сенатом, щоб змусити адміністрацію скасувати свою відмову від санкцій щодо компанії, яка контролює будівництво трубопроводу.
При цьому в більшості випадків кандидати займуть посади, не пов'язані з політикою США щодо трубопроводу, яким природний газ буде транспортуватися з Росії до Німеччини.
Серед заблокованих - Бретт Холмгрен, що очікує затвердження в ролі помічника держсекретаря з розвідки, і Деніел Крітенбрінк, призначений на посаду помічника секретаря, який курирує справи Східної Азії і Тихого океану.
Крім того, два заступника міністра - одні з найбільш високопоставлених посад у департаменті - також не затверджені, в тому числі один, який курирує права людини і демократію.
Також відкладається вибір президента Джо Байдена на посаду помічника секретаря з міжнародних справ про наркотики і правоохоронних органах. Тед Круз блокує і кандидатів на посади послів у шести африканських країнах, включаючи Сомалі, Алжир і ДР Конго.
Як повідомлялося, США і Німеччина вивчають можливості зміцнення енергетичного сектора України на тлі завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Нагадаємо, що США офіційно відмовилися поховати "Північний потік-2" на дні Балтійського моря. Так, адміністрація Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу Nord Stream 2. AG та його гендиректора Маттіаса Варніга "відповідно до національних інтересів".