Через ракетну атаку по Україні Зеленський провів нараду з силовиками й урядовцями

Президент наголосив на необхідності забезпечити захист енергетичної інфраструктури від атак та забезпечити швидке відновлення електропостачання в областях.

Президент Володимир Зеленський провів 9 березня нараду з силовиками та урядовцями щодо масованого ракетного удару з боку Росії по інфраструктурі України.

Про це глава держави написав у Мережі.

"Провів нараду щодо обстрілу нашої інфраструктури ворогом. Були присутні РНБО, МВС, СБУ, Укроборонпром, Генштаб, ГУР, СЗРУ та відповідні представники уряду", – йдеться в заяві.

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Зеленський нагадав, що сьогоднішнім обстрілом окупанти атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та Київ.

Президент подякував українським силам ППО за вагому роботу, за захист людей.



"Ми повинні забезпечити захист енергетичної інфраструктури від ворожих обстрілів та забезпечити швидке відновлення електропостачання в областях, що постраждали. Попри тисячі російських атак, ми всі разом забезпечимо незламність України. Працюємо. Переможемо!" – резюмував глава держави.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 9 березня влаштували черговий масований удар ракетами та дронами по Україні. Ворог поцілив по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах, випустивши загалом 81 ракету та вісім дронів.

Внаслідок атаки є жертви серед цивільних. У деяких регіонах виникли проблеми з електро- , тепло- та водопостачанням. Зокрема, без опалення залишились 40% жителів Києва.

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