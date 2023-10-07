"Через РФ світ занурюється в хаос": Подоляк відреагував на події в Ізраїлі

Конфлікт в Ізраїлі та масовані ракетні удари є наслідками того, що Росія руйнує глобальну безпеку.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

"Наслідки. Усе, що Росія робить в Україні, - це руйнування глобальної безпеки, глобальних правил, глобальних угод. Як наслідок, світ занурюється в хаос, а терористичні спільноти починають поводитися все зухваліше, агресивніше і навіть оголошувати війни цілим країнам", - зазначив він.

Подоляк вважає, що поразка Росії зможе повернути світ до стабільності. Він також назвав Москву "ключовим спонсором глобального тероризму та автором краху міжнародного права".

Що відбувається в Ізраїлі

Уранці, 7 жовтня, Ізраїль зазнав масованого ракетного удару з боку Смуги Гази, повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю. Починаючи від 06:28 ранку сигнали тривоги лунали в багатьох містах країни, зокрема, в Тель-Авіві та Єрусалимі. Обстріл тривав близько пів години. Армія закликала мільйони жителів південних та центральних районів Ізраїлю залишатися в захищених місцях.

"Терористична організація ХАМАС розпочала масований ракетний обстріл зі Смуги Гази по території Ізраїлю. У кількох місцях терористи проникли до ізраїльської території", – заявила пресслужба ізраїльської армії.

Лідер військового крила ХАМАС Мохаммад Дейф заявив, що по території Ізраїлю випустили понад пʼять тисяч ракет. "Це день найбільшої битви за припинення останньої окупації на землі", – сказав він.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зробив першу публічну заяву від початку великої операції бойовиків ХАМАС.

"Громадяни Ізраїлю, ми в стані війни. Ми переможемо. Ворог заплатить ціну, якої він ніколи раніше не знав", — сказав Нетаньягу.

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