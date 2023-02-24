Через російський удар у Херсоні пошкоджено трубопровід: без тепла залишилося понад 40 тисяч осіб

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію в Херсоні.

«Протягом вечора отримую детальні доповіді щодо ситуації в Херсоні», - заявив український лідер Володимир Зеленський під час традиційного щоденного звернення до нації.

«Там унаслідок чергового російського удару пошкоджений магістральний трубопровід, який забезпечував опалення для близько 600 будинків – понад 40 тисяч людей! Ремонтні роботи триватимуть без перерви, поки не буде відновлено постачання тепла», - йдеться у повідомленні.

«І ми відновимо! Хоч би що ці російські терористи й виродки робили, ми все відновимо», - резюмував глава української держави.

Нагадаємо, що 21 лютого, під час звернення Путіна до Федеральних зборів, росіяни знову атакували Херсон – п’ятеро людей загинули, ще 16 було поранено і госпіталізовано.

Тоді президент України Володимир Зеленський назвав обстріл росіянами Херсона 21 лютого "звірячим" та висловив щирі співчуття рідним загиблих.

Додамо, що у ніч проти 22 лютого у Херсоні знову прогриміли вибухи. Вибухи лунали і в ніч проти 23 лютого 2023 року.

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