Через російську агресію Канада відправить до Європи майже пів тисячі військових

Канада також пообіцяла надати силам реагування НАТО додаткові медичні, повітряні, морські та наземні ресурси
У зв'язку з російською агресією Канада відправить до Європи майже пів тисячі військових, а також збільшить внесок до сил НАТО.
Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, - пише Укрінформ.
“Я схвалив розгортання до 460 службовців Збройних сил Канади в операції REASSURANCE. Йдеться про збільшення кількості наших військових у Латвії, а також відправлення додаткового фрегата та літака морського патрулювання”, - сказав Трюдо.
Він додав, що Канада також пообіцяла надати силам реагування НАТО додаткові медичні, повітряні, морські та наземні ресурси. “Це те, по що НАТО зверталося до держав-членів, і що посилить нашу підтримку партнерів та союзників”, - наголосив прем'єр-міністр.
Нагадаємо: Канада вже кілька років очолює багатонаціональний батальйон НАТО у Латвії, здійснює повітряне патрулювання у Румунії, а також виділила для цілей НАТО один зі своїх морських фрегатів.