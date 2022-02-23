Через російську агресію Канада відправить до Європи майже пів тисячі військових

Через російську агресію Канада відправить до Європи майже пів тисячі військових

Канада також пообіцяла надати силам реагування НАТО додаткові медичні, повітряні, морські та наземні ресурси

У зв'язку з російською агресією Канада відправить до Європи майже пів тисячі військових, а також збільшить внесок до сил НАТО.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, - пише Укрінформ.

“Я схвалив розгортання до 460 службовців Збройних сил Канади в операції REASSURANCE. Йдеться про збільшення кількості наших військових у Латвії, а також відправлення додаткового фрегата та літака морського патрулювання”, - сказав Трюдо.

Він додав, що Канада також пообіцяла надати силам реагування НАТО додаткові медичні, повітряні, морські та наземні ресурси. “Це те, по що НАТО зверталося до держав-членів, і що посилить нашу підтримку партнерів та союзників”, - наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо: Канада вже кілька років очолює багатонаціональний батальйон НАТО у Латвії, здійснює повітряне патрулювання у Румунії, а також виділила для цілей НАТО один зі своїх морських фрегатів.