Через суперечки з Трампом Україна може опинитися перед складним вибором: у ЗМІ розкрили подробиці

Дональд Трамп / © Associated Press

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Суперечки між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським починають підривати оборонні спроможності Києва та ставлять під загрозу ключові програми постачання озброєння.

Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

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За даними співрозмовників видання, високопосадовці НАТО занепокоєні тим, що взаємини між очільниками двох держав можуть бути вже непідлеглі відновленню. Такий розвиток подій ризикує призвести до того, що Україну змусять пристати на болючі умови завершення війни з Росією.

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Як зауважили у виданні, через це в НАТО закликають Україну знизити напругу у відносинах із США. В Альянсі попереджають, що через непередбачуваність Трампа під загрозою можуть опинитися навіть поставки американської зброї, які європейські країни фінансують за програмою PURL.

Повідомляється, що наразі європейські дипломати за лаштунками намагаються налагодити зв’язки з адміністрацією США, хоча офіційних планів щодо візитів до Вашингтона поки що немає.

Водночас Дональд Трамп наполягає, щоб за допомогу Україні платила переважно Європа. На думку аналітиків та частини республіканців у Конгресі, це обмежує постачання наступальної зброї та шкодить українській ППО.

Зазначається, що держсекретар США Марко Рубіо уникнув прямої відповіді про стосунки між адміністраціями та лише заявив, що Трамп прагне закінчити війну.

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«Він готовий зробити все, що в його силах, щоб домогтися завершення конфлікту — навіть якщо для цього доведеться підштовхнути обидві сторони до такого результату», — сказав Марко Рубіо.

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Нагадаємо, Дональд Трамп закликав Україну укласти угоду з РФ та заявив, що нібито Європа вже втомилася від війни. Він запевнив, що Росія є «великою державою», а Україна — ні. За його словами, українське керівництво повинно вжити заходів для закінчення конфлікту.

Також Трамп хоче, щоб Україна розплатилася з ним своїми землями, рідкісноземельними металами та іншими ресурсами.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський заявив, що адміністрація Дональда Трампа намагається змусити Київ піти на поступки Росії. За його словами, Вашингтон використовує для тиску військову допомогу та доступ до критично важливих технологій.

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Попри це у Норвегії Володимир Зеленський провів переговори з представниками США щодо закінчення війни. Сторони обговорили гарантії безпеки та подальші кроки, а напрацьовані пропозиції мають передати Росії.

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