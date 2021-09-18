Через "Талібан" в Німеччині запропонували створити сили швидкого реагування для Європи

Це не значить, що Європа відмовиться від допомоги американців.
Очільниця міноборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер до кінця жовтня 2021 року хоче запропонувати план створення сил швидкого реагування для Європи.
Про це інформує видання Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на міністра.
"Це не означає, що ми повинні відокремитися від американців. Можуть виникати ситуації, коли ми маємо інші інтереси, в тому числі всередині НАТО. Тоді ми повинні вміти діяти своїми силами", — заявила політик в інтерв'ю ЗМІ.
За її словами, що події в Афганістані змусили її замислитися про відставку, однак вона вирішила, що продовжить боротися, щоб не допустити в майбутньому подібних ситуаціях.
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