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Через "Талібан" в Німеччині запропонували створити сили швидкого реагування для Європи

Через "Талібан" в Німеччині запропонували створити сили швидкого реагування для Європи

Associated Press

Це не значить, що Європа відмовиться від допомоги американців.

Очільниця міноборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер до кінця жовтня 2021 року хоче запропонувати план створення сил швидкого реагування для Європи.

Про це інформує видання Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на міністра.

"Це не означає, що ми повинні відокремитися від американців. Можуть виникати ситуації, коли ми маємо інші інтереси, в тому числі всередині НАТО. Тоді ми повинні вміти діяти своїми силами", — заявила політик в інтерв'ю ЗМІ.

За її словами, що події в Афганістані змусили її замислитися про відставку, однак вона вирішила, що продовжить боротися, щоб не допустити в майбутньому подібних ситуаціях.

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