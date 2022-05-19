Через війну на карту буде поставлено долю трьох урожаїв - український міністр в ООН

Через війну на карту буде поставлено долю трьох урожаїв - український міністр в ООН

Фермери не зможуть збирати врожай.

Цього літа на карту буде поставлено долю трьох урожаїв: торішнього, який Україна не в змозі повністю експортувати, цьогорічного, бо зберуть лише половину врожаю, та майбутнього, оскільки фермери не сіятимуть озиму пшеницю у звичних обсягах.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський на зустрічі міністерського рівня у штаб-квартирі ООН, ініційованій Сполученими Штатами, - пише Укрінформ.

Він додав, що кожна країна світу платить свою ціну за російську війну через спричинений нею дефіцит зерна та інфляцію.

«Зростання цін на харчові продукти вже відчули чи відчують громадяни всіх країн світу, у тому числі й розвинених». – сказав він.

До 24 лютого Україна експортувала через свої морські порти 5 млн тонн зерна на місяць. У березні експорт скоротився до 200 тисяч тонн, у квітні становив близько 1,1 млн. Це означає, що понад 20 млн тонн зерна та інших культур, вирощених торік, не потрапили на світовий ринок.

Цьогоріч Україна очікує врожай на рівні 50 відсотків від торішнього, оскільки більшість озимої пшениці було посіяно на сході та півдні України, де тривають бойові дії. Крім того, росіяни активно крадуть зерно з окупованих територій.

«Фермери не зможуть там збирати врожай і не робитимуть цього», - пояснив міністр.

Через російську війну в Україні світові ціни на пшеницю та кукурудзу вже зросли більш як на 20%, що спричинило подорожчання основних харчових продуктів

Глобальну продовольчу безпеку може бути гарантовано лише в разі припинення війни РФ проти України та розблокування експорту української сільськогосппродукції, наголосив Сольський.

Нагадаємо, 17 травня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив – що швидше держава отримає зброю для опору російській агресії, то швидше відбудеться зниження цін на продовольство у всьому світі.

Водночас голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що держава вже домовилася з країнами ЄС про побудову альтернативних шляхів постачання продовольчого експорту на світові ринки.

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