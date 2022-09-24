Через війну в Україні президент Євроради закликав до призупинення членства Росії в Радбезі ООН

Президент Європейської Ради Шарль Мішель 23 вересня закликав призупинити членство Росії в Раді безпеки ООН через неспровоковану і невиправдану війну РФ проти України.
Мішель також висловився про право вето на резолюції, яке в Радбезі ООН має і Росія.
Свою заяву голова Євроради зробив під час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
"Коли постійний член Ради Безпеки розпочинає неспровоковану і невиправдану війну, війну, яка засуджується Генеральною Асамблеєю, призупинення членства цього члена в Раді Безпеки, на мій погляд, має бути автоматичним", – заявив Мішель.
Він також розкритикував Росію та зловживання правом вето у Радбезі ООН.
"Використання права вето має бути винятком, але воно стало, як ми бачимо, правилом. Реформа необхідна і невідкладна", – сказав президент Євроради.
Зауважимо, що право вето на резолюції Радбезу ООН мають п'ять постійних її членів: Китай, США, Франція, Британія і Росія.
Нагадаємо, напередодні голова МЗС України Дмитро Кулеба виступив у Радбезі ООН і заявив – недостатньо того, аби Україна хотіла миру. Потрібно, щоб Росія надала пріоритет дипломатії, а не війні, щоб у миру був шанс.
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