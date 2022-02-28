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Через війну в Україні: у Фінляндії із супермаркетів зникнуть деякі російські товари

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Через війну в Україні: у Фінляндії із супермаркетів зникнуть деякі російські товари

pixabay.com

Велика мережа супермаркетів прибере російські товари з полиць своїх магазинів.

Керівництво роздрібної мережі S-ryhmä, другого за величиною супермаркету у Фінляндії, наказало прибрати з полиць магазинів товари російського виробництва. 

Йдеться про понад 50 одиниць. 

Про це повідомляє пресслужба компанії.

За словами керівництва, з полиць зникне їжа, спортивний інвентар, текстиль та інші споживчі товари.

Аналогічне рішення ухвалили для магазинів в Естонії.

Нагадаємо, кожен росіянин вже відчуває на собі санкції.

Раніше міністр цифрової трансформації України закликав усі світові криптобіржі заморозити рахунки громадян Росії та Білорусі.
 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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