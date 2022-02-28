Через війну в Україні: у Фінляндії із супермаркетів зникнуть деякі російські товари

Через війну в Україні: у Фінляндії із супермаркетів зникнуть деякі російські товари

Велика мережа супермаркетів прибере російські товари з полиць своїх магазинів.

Керівництво роздрібної мережі S-ryhmä, другого за величиною супермаркету у Фінляндії, наказало прибрати з полиць магазинів товари російського виробництва.

Йдеться про понад 50 одиниць.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

За словами керівництва, з полиць зникне їжа, спортивний інвентар, текстиль та інші споживчі товари.

Аналогічне рішення ухвалили для магазинів в Естонії.

Нагадаємо, кожен росіянин вже відчуває на собі санкції.

Раніше міністр цифрової трансформації України закликав усі світові криптобіржі заморозити рахунки громадян Росії та Білорусі.

