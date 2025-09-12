- Дата публікації
-
Через військові навчання РФ і Білорусі Польща закрила кордон: у Кремлі прокоментували
Пєсков цинічно заявляє, мовляв, Російська Федерація “ніколи не загрожувала” Європі.
Сьогодні вночі Польща повністю закрила свій кордон із Білоруссю на тлі спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід-2025». У Москві кажуть, мовляв, здивовані таким рішенням Варшави.
Про це заявив речник російського “фюрера” РФ Дмитро Пєсков.
Представник Кремля нахабно повторив твердження свого президента-диктатора про те, що, мовляв, Росія “ніколи нікому не загрожувала, не загрожує вона країнам Європи”. Водночас Пєсков нагадав традиційне кремлівське твердження про загрозу для РФ від НАТО, яке є “інструментом конфронтації, а не миру та стабільності”.
Дії Польщі, яка закрила кордон, він назвав “емоційним перевантаженням” та звинуватив країни Європи у відсутності “мирного, дружнього співіснування”.
Зараз же, коли Західна Європа займає ворожу щодо до нас позицію, природно, це все виливається в подібні емоційні перевантаження для цих країн", - зазначив Пєсков.
Нагадаємо, проти 12 вересня Польща закрила кордон із Білоруссю через початок білорусько-російських навчань “Захід-2025”. Обмеження стосуються в'їзду та виїзду як для людей, так і для вантажного, автомобільного та залізничного транспорту. Польський прем’єр Дональд Туск пояснив ці заходи тим, що маневри мають агресивний характер і становлять загрозу для Польщі.
Також сьогодні білоруські та російські війська почали навчання "Захід-2025", участь в яких візьмуть понад 18 тисяч військовослужбовців. У Білорусі вже заявили про плани відпрацювати під час навчань сценарії застосування ядерного озброєння та задіяти систему «Орешнік».