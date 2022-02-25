Через військовий напад на Україну Росію можуть виключити із Ради Європи

Комітет міністрів найрішучіше засудив збройний напад Російської Федерації на Україну в порушення міжнародного права.

Комітет міністрів РЄ завтра на другому поспіль позачерговому засіданні розглядатиме питання щодо можливості виключення Росії з Ради Європи.

Про це йдеться у рішенні позачергового засідання Комітету міністрів РЄ з приводу військового нападу Росії на Україну, - пише Укрінформу.

Зокрема, у рішенні, прийнятому учора, Комітет міністрів:

найрішучіше засудив збройний напад Російської Федерації на Україну в порушення міжнародного права;

вирішив без зволікання та у тісній координації з Парламентською асамблеєю та генеральним секретарем розглянути заходи, які необхідно вжити у відповідь на серйозне порушення Російською Федерацією своїх статутних зобов’язань як держави-члена Ради Європи;

закликав Російську Федерацію негайно та беззастережно припинити свої військові дії в Україні;

засудив визнання Російською Федерацією українських областей Донецької та Луганської незалежними суб'єктами;

підтвердив свою непохитну відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах;висловив свою підтримку Україні та солідарність з її народом.

“Комітет міністрів також погодився провести ще одне позачергове засідання 25 лютого 2022 року з метою розгляду заходів, які необхідно вжити, у тому числі відповідно до статті 8 Статуту Ради Європи”, - йдеться у повідомленні.

Зазначена стаття Статуту (стаття 8), зокрема передбачає: “Будь-який член Ради Європи, який грубо порушив статтю 3, може бути тимчасово позбавлений права представництва, і Комітет Міністрів може попросити його вийти з Ради згідно зі статтею 7. Якщо такий член Ради не виконує це прохання, комітет може прийняти рішення про припинення його членства в Раді, починаючи з дати, яку може визначити комітет”.