Через військовий напад на Україну Росію можуть виключити із Ради Європи

Комітет міністрів найрішучіше засудив збройний напад Російської Федерації на Україну в порушення міжнародного права.
Комітет міністрів РЄ завтра на другому поспіль позачерговому засіданні розглядатиме питання щодо можливості виключення Росії з Ради Європи.
Про це йдеться у рішенні позачергового засідання Комітету міністрів РЄ з приводу військового нападу Росії на Україну, - пише Укрінформу.
Зокрема, у рішенні, прийнятому учора, Комітет міністрів:
- найрішучіше засудив збройний напад Російської Федерації на Україну в порушення міжнародного права;
- вирішив без зволікання та у тісній координації з Парламентською асамблеєю та генеральним секретарем розглянути заходи, які необхідно вжити у відповідь на серйозне порушення Російською Федерацією своїх статутних зобов’язань як держави-члена Ради Європи;
- закликав Російську Федерацію негайно та беззастережно припинити свої військові дії в Україні;
- засудив визнання Російською Федерацією українських областей Донецької та Луганської незалежними суб'єктами;
- підтвердив свою непохитну відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах;висловив свою підтримку Україні та солідарність з її народом.
“Комітет міністрів також погодився провести ще одне позачергове засідання 25 лютого 2022 року з метою розгляду заходів, які необхідно вжити, у тому числі відповідно до статті 8 Статуту Ради Європи”, - йдеться у повідомленні.
Зазначена стаття Статуту (стаття 8), зокрема передбачає: “Будь-який член Ради Європи, який грубо порушив статтю 3, може бути тимчасово позбавлений права представництва, і Комітет Міністрів може попросити його вийти з Ради згідно зі статтею 7. Якщо такий член Ради не виконує це прохання, комітет може прийняти рішення про припинення його членства в Раді, починаючи з дати, яку може визначити комітет”.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.