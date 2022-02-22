Через визнання "ЛДНР" на Росію чекають "потужні" заходи від Швеції

Через визнання "ЛДНР" на Росію чекають "потужні" заходи від Швеції

За словами Андерссон, те, що Росія зробила, неприйнятне.

Заходи Євросоюзу у відповідь на рішення Росії визнати незалежність "ДНР" і "ЛНР" "будуть потужними", у країн блоку немає розбіжностей щодо цього.

Про це під час пресконференції у вівторок, 22 лютого, заявила прем'єрка Швеції Магдалена Андерссон.

"Те, що Росія зробила, неприйнятне. І відповідь від Європейського союзу щодо санкцій буде цілком зрозумілою", - сказала вона.

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Нагадаємо:

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської Ради Шарль Мішель засудили визнання Росією незалежності "ЛДНР". В оприлюдненій офіційній заяві також визначено перший пакет санкцій щодо Росії, її економіки і тих, хто ухвалював відповідні рішення.

Про перші санкції проти Росії вже оголосив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

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