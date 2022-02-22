Через визнання "ЛДНР" на Росію чекають "потужні" заходи від Швеції

За словами Андерссон, те, що Росія зробила, неприйнятне.
Заходи Євросоюзу у відповідь на рішення Росії визнати незалежність "ДНР" і "ЛНР" "будуть потужними", у країн блоку немає розбіжностей щодо цього.
Про це під час пресконференції у вівторок, 22 лютого, заявила прем'єрка Швеції Магдалена Андерссон.
"Те, що Росія зробила, неприйнятне. І відповідь від Європейського союзу щодо санкцій буде цілком зрозумілою", - сказала вона.
Нагадаємо:
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської Ради Шарль Мішель засудили визнання Росією незалежності "ЛДНР". В оприлюдненій офіційній заяві також визначено перший пакет санкцій щодо Росії, її економіки і тих, хто ухвалював відповідні рішення.
Про перші санкції проти Росії вже оголосив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.
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