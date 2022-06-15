Через втрати в Росії можуть оголосити мобілізацію, але Путін поки проти – Bloomberg

Через втрати в Росії можуть оголосити мобілізацію, але Путін поки проти – Bloomberg

Путін поки не наважується оголошувати мобілізацію, бо це означатиме публічне визнання, що війна йде не так, як планувалося.

Використавши більшу частину свого військового потенціалу за перші 100 днів після вторгнення в Україну та зазнавши значних втрат, Росія намагається знайти живу силу та озброєння, зокрема старі танки на Далекому Сході.

Про це пише Bloomberg.

За словами високопоставлених європейських чиновників, у Росія може виникнути необхідність на кілька місяців сповільнити війну для "великого перегрупування".

Кремль також може бути змушений оголосити масову мобілізацію, щоб призвати нових солдатів. Хоча, за інформацією видання, президент Володимир Путін поки що не хотів робити це. Адже оголошення мобілізації означало б публічне визнання, що війна йде не так, як планувалося.

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Проте якщо найближчим часом Росія візьме Сєвєродонецьк та Лисичанськ, який все ще знаходиться під більшим українським контролем, – вона фактично захопить всю Луганську область, досягнувши однієї з цілей, які Путін поставив на початку війни.

"Росії, ймовірно, знадобиться принаймні ще 2-3 місяці, щоб захопити великі міста на Донбасі, такі як Слов’янськ і Краматорськ", – вважає Індрек Каннік, директор Естонського Міжнародного центру оборони та безпеки. "Тоді Росія буде домагатися угоди на цій основі".

Раніше у США оцінили плани Путіна щодо захоплення всієї України.

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